Pioli: "Impareremo dagli errori, questo Milan doveva vincere"

MILANO – Stefano Pioli guarda avanti con fiducia, nonostante il pareggio del suo Milan con il Lecce bruci parecchio: “E' un peccato – dice a Sky l’allenatore emiliano, al debutto in rossonero oggi - volevamo la vittoria, non l'abbiamo ottenuta per demeriti nostri. Lo spirito, la generosità sono stati di buon livello, bisognava chiudere la partita perché poi possono succedere cose come quella del finale. I giocatori del Milan sono consapevoli delle loro qualità e del fatto di vestire una maglia prestigiosa. La troppa generosità ci ha fatto perdere un po' di posizione e non abbiamo vinto una partita che meritavamo di vincere”. Secondo Pioli però “lo spirito e l'interpretazione ci sono stati, questa è la cosa importante. Questa gara ci aiuterà per capire i nostri errori”.

Milan-Lecce 2-2, la prima di Pioli rossonero è agrodolce

Pioli: "Un Milan positivo"

L’allenatore del Milan, subentrato a Giampaolo meno di due settimane fa, vede il bicchiere comunque mezzo pieno: “C'è tanto di positivo – dice Pioli - ma una squadra come il Milan certe partite le può portare a casa. Un pallone, quando si soffre, si può anche buttare via invece di tenerlo, ma la squadra ha fatto di tutto per vincere la partita. E' una partita che ci servirà tantissimo, bisogna capire come migliorare queste situazioni”.