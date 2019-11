Pioli pensa positivo: "Il Milan è in crescita, la strada è giusta"

MILANO - Stefano Pioli difende il suo Milan nonostante l’ennesimo passo falso, stavolta con la Lazio a San Siro: “Non mi sento in un labirinto, la squadra è in crescita – le parole dell’allenatore rossonero a Sky - era importante vincere per tante cose, ma la squadra l’ha prestazione l’ha fatta creando anche dei pericoli alla difesa avversaria. La strada è quella giusta anche se abbiamo perso ancora. Dobbiamo pensare ad alzare il livello delle nostre prestazioni. Oggi ho visto una squadra che ha lottato per 95 minuti”.

Pioli vuole di più da chi entra

Il tecnico rossonero si aspetta però qualcosa di più da chi subentra a match in corso, nel caso odierno da Rebic e Leao: “E’ il tasto giusto, ma non è il momento di puntare il dito contro nessuno, ma solo con atteggiamenti di sacrificio e aiuto possiamo trovare il risultato. Con ancora più passione e collaborazione ci possiamo togliere delle soddisfazioni”. Pioli poi insiste sulla crescita dei suoi: “Oggi abbiamo perso, ma dopo una prestazione convincente contro una squadra che, se non arriva nelle prime quattro, sarebbe una grande delusione per loro”.