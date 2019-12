Ibrahimovic torna in Serie A: ecco le sue frasi più famose

ROMA - Con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ed in Serie A, torneranno di moda anche le sue frasi più famose. Il fenomeno svedese, infatti, per tutta la sua carriera ha sempre parlato in campo, ma anche in fatto di comunicazione non è mai passato inosservato. E' diventato celebre, per esempio, il suo saluto ai Los Angeles Galaxy: "La storia continua.. Ora tornate a guardare il baseball", il messaggio social più recente di Ibrahimovic che non hai mai perso occasione per far parlare di sé anche fuori dal campo. Ora con il Milan lo svedese ha detto: "Voglio cambiare la stagione" e anche questa volta ci si può aspettare qualche sua dichiarazione ad effetto.

