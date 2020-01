Ibrahimovic: "Esulto come Dio ad ogni gol. Così mi sento vivo"

CAGLIARI - "Mi sento bene, ma il mister vuole stare attento e pensa sempre alla mia età. Ma non c'è problema: il mio cervello è sempre lo stesso e il mio fisico sta bene". Zlatan Ibrahimovic parla così nel post-partita di Cagliari-Milan 0-2, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. "Per un attaccante è importante provare a stare davanti alla porta, ogni tanto il pallone entra e ogni tanto non entra - ha commentato Ibrahimovic, quest'oggi a segno, ai microfoni di Sky -. I gol arrivano, ma devo giocare delle partite per entrare in forma". Poi sull'esultanza al gol dello 0-2: "Ogni gol che faccio esulto come Dio, così mi sento vivo. Ma voglio segnare anche a San Siro". E sul cambio di modulo con il Milan passato al 4-4-2: "Oggi abbiamo giocato con due attaccanti e due esterni per stare più avanti, ci abbiamo lavorato tutta la settimana e oggi abbiamo conquistato tre punti, speriamo di continuare: bisogna lavorare, si soffre, ma quando si lavora torna tutto". Infine la battuta sul rinnovo: "Se me lo sono già guadagnato con questo gol? No. Devo vincere il campionato, forse è complicato" ha chiosato Ibra sorridendo.

Cagliari-Milan 0-2: la cronaca