Ibrahimovic non convocato dal Milan. Salta il Verona per influenza

MILANO - Zlatan Ibrahimovic non è convocato per la gara di domani contro il Verona. Lo svedese non si è allenato negli ultimi due giorni per l'influenza. Non ci sono nella lista nemmeno Kjaer e Krunic. Questo l'elenco dei giocatori convocati dal tecnico del Milan Stefano Pioli: Portieri: Begovi?, A. Donnarumma, G. Donnarumma. Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Bonaventura, Brescianini, Çalhano?lu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers. Attaccanti: Castillejo, Leão, Maldini, Rebi?.

