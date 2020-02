Milan, Pioli: “Ibrahimovic può giocare. Spalletti? Non ho tempo da perdere”

MILANO - “Ibrahimovic ha svolto lavoro programmato e individualizzato. Se oggi si allenerà con la squadra e supererà questo step sarà a disposizione”. Stefano Pioli non perde le speranze. Il tecnico del Milan, alla vigilia dell’attesissimo derby contro l’Inter, spera ancora di poter contare sul fuoriclasse svedese. “Abbiamo fatto tutto per recuperarlo dall’influenza e dall’affaticamento al polpaccio - ha detto in conferenza stampa -. Il percorso è stato giusto ma ora deve fare un allenamento completo con il gruppo. Voglio una squadra carica, che si giochi la partita al massimo delle sue possibilità a prescindere da Ibra”.

Milan, Pioli risponde a Spalletti

“Queste partite valgono di più. Per vincere bisogna giocare meglio, così si hanno più possibilità. Questo è il nostro obiettivo. L’Inter ha fatto molto meglio da inizio campionato fino a dicembre, noi adesso vogliamo recuperare posizioni, stiamo facendo bene. La frase di Spalletti? Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato si gode poco il presente. Sono concentrato sul presente e non penso ad altro”. Ancora sulla partita: “Dobbiamo dimostrare di avere le idee chiare. Le difficoltà ci sono, i momenti critici ci sono, ma quando hai idee e concetti predefiniti devi essere squadra fino alla fine. Formazione? Forse Rebic e Leao insieme, sceglierò le caratteristiche più adatte alla sfida”. Pioli ha anche parlato di Conte: “Lo conosco come collega. Per un allenatore è molto importante entrare nella testa dei giocatori, ognuno lo fa con le sue caratteristiche. Non lo invidio perché sto bene qui. Chi toglierei all’Inter? Nessuno…”.