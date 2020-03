Milan-Genoa rinviata, il rossonero venuto dal Cile: "Risparmiavo da anni..."

MILANO - "Non avrò la soddisfazione di tifare per la mia squadra del cuore". Lo ha scritto, sul proprio profilo Twitter, David Mora Cvitanic, tifoso cileno del Milan, che era partito è partito da Punta Arenas, città del Cile meridionale, per visitare Milano e assistere alla gara dei rossoneri contro il Genoa a San Siro. La gara però è stata rinviata per l'allarme Coronavirus.

Questo il suo sfogo su Twitter: "Non avrò la soddisfazione di tifare per la mia squadra del cuore nel mitico stadio di San Siro. Non potrò nemmeno vedere Casa Milan. Fa male all'anima, risparmiavo da anni per questo viaggio in Europa".