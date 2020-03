Coronavirus, Milan: "Ripresa uguale per tutti, torneremo solo in sicurezza"

MILANO - La ripresa degli allenamenti del Milan è rinviata "a data da destinarsi". Il club rossonero, in una nota, auspica che si trovi "una soluzione unanime con le altre società di Serie A", con la massima priorità e attenzione alla salute di tutti. Il Milan, che aveva già sospeso ogni attività almeno fino al 3 aprile, spiega che "le squadre torneranno ad allenarsi e a giocare di nuovo quando ci saranno adeguate condizioni di sicurezza, attenendosi alle disposizioni delle Istituzioni medico-sanitarie" e che puntualizza che "la ripresa degli allenamenti e delle partite dovrà avvenire al momento opportuno e nelle medesime condizioni per tutte le squadre della Lega Serie A". "Il Milan - conclude il club - è a fianco di tutti gli italiani per superare questa crisi e farà la sua parte per contribuire alla ripresa economica del Paese".