Milan, Bennacer è intoccabile

MILANO - Nei piani del Milan è prevista una nuova rivoluzione a centrocampo al termine dell’attuale stagione. Un cambiamento che porterà alla separazione con almeno tre giocatori, tra cui Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia in scadenza di contratto, mentre il terzo a salutare potrebbe essere Lucas Paquetà, con la speranza del Milan di recuperare l’investimento fatto un anno fa da Leonardo nella finestra invernale. Chi invece è intoccabile è Ismael Bennacer, riconosciuto come uno dei migliori acquisti dell’ultima campagna di rafforzamento targata Elliott, e giocatore su cui costruire il futuro della squadra. Sull’algerino classe 1997 sono iniziate a circolare con insistenza delle voci dalla Francia, secondo cui il Paris Saint Germain vorrebbe presentare una proposta al Milan per il centrocampista di oltre venti milioni di euro. In caso di cessione sarebbe già una plusvalenza per i rossoneri, avendo prelevano Ismael dall’Empoli nove mesi fa per 16 milioni di euro, ma allo stato attuale nessuno in via Aldo Rossi vorrebbe privarsi del giocatore. La dirigenza è molto soddisfatta delle sue prestazioni e di ciò che potrebbe diventare, della professionalità che ha mostrato negli allenamenti e in partita prima del lockdown. L’ex Arsenal possiede tutti i requisiti per essere il giocatore ideale del nuovo corso rossonero, ovvero un elemento giovane e di prospettiva con ingaggio contenuto e dal futuro promettente.

Evoluzione

Ma c’è un aspetto interessante che riguarda il ruolo ricoperto da Bennacer al Milan. Scelto come playmaker da Marco Giampaolo prima dell’esonero, ha proseguito la stagione in quella zona del campo ma in futuro potrebbe essere impiegato anche da mezzala, ruolo già ricoperto in alcune partite all’Empoli e con la maglia della nazionale. [...]

