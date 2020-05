Milan, Ibrahimovic è tornato in Svezia

MILANO - Infortunatosi al soleo due giorni fa, Zlatan Ibrahimovic ha spaventato e non poco i tifosi del Milan: dopo che gli esami strumentali hanno escluso lesioni al tendine d'Achille, il centravanti ha preso l'aereo per la sua Svezia, dove soggiornerà con la propria famiglia, fino al prossimo esame. Dal 3 giugno avrà la possibilità di rientrare in Italia senza dover passare un’ulteriore quarantena.

Bisognerà attendere quindi la settimana prossima per vedere di nuovo a Milano il fuoriclasse rossonero, partito da Milano Linate Prime e che oggi a Milanello si è allenato in palestra con esercizi specifici dopo l’infortunio. I tifosi del Diavolo sperano che il suo polpaccio guarisca il prima possibile.