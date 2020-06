Calabria: "Milan piazza esigente. Ibrahimovic? È un leader"

MILANO - "Questa è una piazza esigente, dove il tempo è poco e prestazioni e risultati devono arrivare subito". Questa l'opinione del terzino del Milan Davide Calabria, ai canali ufficiali del club rossonero, sull'ambiente milanista. Per il difensore Zlatan Ibrahimovic rappresenta un "veterano e un leader con tantissima esperienza. Ci aiuta tanto e vedere quanta voglia ha a 38 anni ti fa capire che non si smette mai di migliorare".

"Ibra continua a farsi il 'mazzo'. Per noi è un modello"

"Ibra cerca sempre di restare all'interno del suo personaggio, ma nello spogliatoio si diverte e ci fa ridere, scherza sempre: con lui stiamo bene". Sempre sullo svedese: "Pretende il massimo da tutti i compagni. Per l'età che ha avrebbe potuto smettere già da un po', invece è ancora qui a farsi il mazzo. Per noi giovani è un modello da seguire - conclude Calabria - corre come un dannato per provare a vincere sempre".