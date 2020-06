Rebic, gol e abbraccio al raccattapalle... del Lecce

LECCE - La gara di ieri tra Lecce e Milan non resterà negli annali solo per il 4-1 con cui i ragazzi di Stefano Pioli hanno superato i giallorossi al Via del Mare. Lo farà anche per il bellissimo gesto dell'attaccante rossonero Ante Rebic che, dopo aver segnato il gol del 3-1, ha abbracciato un ragazzo del Settore Giovanile del Lecce di 19 anni designato per fare il raccattapalle dopo averlo visto affranto per il gol che ha definitivamente condannato la sua squadra al ko. A raccontare la bella storia è stata la società salentina con un tweet dal suo profilo ufficiale.