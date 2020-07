Diletta Leotta, una foto che scatena Ibrahimovic: siparietto sui social!

“E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax. Ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi”. Il consueto workout di Diletta Leotta scatena sempre numerosissimi commenti tra i fan. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram dalla conduttrice di Dazn è arrivata però una risposta un po’ curiosa, non tanto per il contenuto quanto piuttosto per il protagonista. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic che in tono scherzoso ha replicato così: “Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti”. Le parole del fuoriclasse del Milan non sono passate inosservate e hanno portato alle controrepliche di tantissimi utenti che divertiti hanno celebrato lo svedese: “Sei il numero uno indiscusso”.

Diletta, look floreale per Inter-Brescia (FOTO)