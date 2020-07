Braida: "Rangnick non conosce la Serie A, al Milan terrei Pioli"

ROMA - "Pioli sta facendo molto bene. Rangnick è un allenatore importante, ha fatto cose molto buone, conosco persone in Germania che mi hanno parlato bene di lui: è uno che si muove, una settimana fa era in Svizzera a guardare una partita, ha una visione avveniristica del calcio ma io terrei Pioli, perché conosce il nostro calcio. Rangnick dovrebbe invece pagare un periodo di apprendistato, prendere ora un allenatore straniero che non conosce il nostro campionato è un rischio". Lo ha dichiarato l'ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1. "Ragnick direttore tecnico e Pioli allenatore? Non lo farei - ha aggiunto parlando della situazione attuale del Milan - Sono due persone forti e non creerei contrapposizioni, perche' se le cose vanno bene ok, ma se non vanno la colpa sarebbe dell'allenatore". Infine una battuta sul futuro di Ibrahimovic: "In certi momenti è ingombrante ma è un grandissimo giocatore, finché ha risorse fisiche facciamolo giocare, è uno di quei calciatori che deve andare avanti finché ce la fa", ha concluso Braida.