Pioli: "Ibrahimovic? Mi auguro resti al Milan"

MILANO - Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Sky in seguito al pareggio del Milan contro l'Atalanta: "Mi aspettavo questa partita perchè la squadra sta bene e abbiamo fiducia delle nostre qualità. L'aspetto più importante è che abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Sono sempre stato sereno ho sempre pensato a lavorare con grande serenità, convinzione e lavoro di qualità. Dobbiamo cercare di crescere finendo bene il campionato". Sul nuovo Milan a partire da settembre: "Vogliamo dare continuità e migliorare ciò che possiamo. Con Ibrahimovic mi auguro di poter lavorare ancora, aspettiamo. E' molto importante per noi è trainante e sta ancora bene. Credo che Zlatan e il club non si siano ancora parlati. Prima non c'era ancora la certezza di chi fosse l'allenatore. Chi non vorrebbe un centravanti da 25 gol ma tutti ci siamo sforzati e il merito delle prestazioni che abbiamo raggiunto è di tutti, non solo di Ibra. Lui ci ha aiutato a far crescere i giovani e io mi trovo molto bene con lui".

Perla di Calhanoglu, poi "il solito" Zapata: Milan-Atalanta è 1-1

Le prestazioni di Leao e la festa per la firma del contratto

Sulle prestazioni di Leao: "Secondo me è giusto avere aspettative alte perchè ha un potenziale enorme. Sta crescendo e quest'annata gli servirà per la prossima. In allenamento fa molto meglio ed è un peccato, ma arriverà. Oggi è entrato bene ma può fare di più perchè può spaccare le partite anche dall'inizio. L'anno prossimo dovrà per forza esplodere e avere un rendimento più continuo. Non è lui l'uomo da 25 gol, per me rimane un esterno". Riguardo la festa per la conferma al Milan: "La festa per la firma è stata con la gente che mi sta più vicina e ho pagato io perchè il contratto è importante".