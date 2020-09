Milan, Maldini: "Puntiamo la Champions, Diaz può fare la differenza"

MILANO - "La Champions deve essere il nostro obiettivo, anche se non è dichiarato. Dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica: l'idea è quella di entrare tra le prime quattro, in questo modo cambierebbero tante cose dalla stagione prossima". Lo ha dichiarato il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini.

Maldini su Ibrahimovic e Diaz

"Il mercato è partito ieri ma ci siamo portati avanti con alcune operazioni - ha sottolineato l'ex capitano rossonero ai microfoni di Sky - La più difficile era senza dubbio il rinnovo di Ibrahimovic, che era la nostra priorità, mentre le altre sono nate strada facendo anche in modo inaspettato, ma siamo stati pronti. Sull'importanza di Zlatan abbiamo già parlato e riparlato, i risultati sono lì a dimostrarlo. Lui è un campione e sempre lo sarà: ha 38 anni e lo sappiamo, ma ha portato un grande contributo nello spogliatoio. Diaz? Può variare sul fronte offensivo nelle tre posizioni che abbiamo, può fare la differenza".

