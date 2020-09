Tonali: "Milan? Un sogno che si realizza. Con Ibra tutto più semplice"

MILANO - "Il mio sogno si è avverato, uno dei sogni di tanti bambini". Sono le prime parole da rossonero di Sandro Tonali. Il centrocampista ventenne arriva dal Brescia a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva. Un nuovo rinforzo per il centrocampo di Stefano Pioli: "La scelta del numero di maglia? La 8 è stata indossata da un giocatore che ha fatto la storia del Milan, Gattuso. L'ho scelta perchè ha un certo significato. L'ho chiamato e lui mi ha risposto 'non dovevi nemmeno chiedere, prendila e spacca tutto'. Da piccolo speravo di farmi una foto con Maldini, ora ci lavoro accanto, un altro sogno che si realizza. Questo è un gruppo giovane che ha dimostrato di essere tra i più forti. C'è voglia di creare, senza paura si può fare tutto. Ibra? Con lui è piu' semplice fare assist, non sbaglia mai. Sarà bellissimo". Tonali conosce già alcuni suoi compagni per averli frequentati in Nazionale: "Ho parlato con Donnarumma, Calabria e Romagnoli, sono miei amici, siamo stati bene insieme in Nazionale. Mi hanno dato tanti consigli, siamo pronti per quest'avventura. Lavorerò a testa bassa insieme ai mie compagni e daro' il 100%. Insieme si può fare tutto, anche le cose impossibili e questo Milan ne è capace".

Tonali realizza il suo sogno: eccolo nella stanza dei trofei del Milan