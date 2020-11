Milan che guaio: Leao è infortunato, salta il Napoli

MILANO - Problemi per il Milan di Pioli, che perde Rafael Leao per un infortunio rimediato ieri con la nazionale portoghese under 21: l'attaccante lusitano è rimasto vittima di una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà sottoposto a nuovo controllo medico tra dieci giorni. Leao sicuramente non sarà in campo contro il Napoli, domenica prossima in campionato, il Lilla in Europa League e la Fiorentina. La seduta di allenamento odierna del Milan è stata diretta, ancora una volta, da Daniele Bonera per l'assenza, a causa del Coronavirus, di Stefano Pioli e del suo vice Giacomo Murelli.