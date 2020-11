Milan, Ibra e l'aneddoto di Raiola: ecco perchè è al top

MILANO - "Ibrahimovic ha resuscitato tutto il Milan. Ed è tutt'altro che finito, giocherà a calcio fin quando lo porteranno via in barella". Lo ha dichiarato Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, intervistato dal quotidiano olandese de Volkskrant: "Può andare avanti fino a 50 anni, ma solo se giocheà ad alti livelli. Al Milan ha resuscitato tutti ed è il 90% della squadra. L'esperienza a Los Angeles? Quel periodo è stato un peccato, voleva vivere negli Stati Uniti con la famiglia, ma lì la mentalità è differente. Non c'era la sua stessa voglia di vincere: Zlatan ce l'ha anche se gioca al computer. Con quelle frasi sul fatto che è Dio si mette alla prova: è autocritico alla follia. La sconfitta lo fa impazzire, non gli appartiene. Deve giocare bene sempre, non vuole farlo una sola volta: e deve farlo tutta la squadra. E lui ci riesce. Prima che arrivasse lui, dov'erano PSG e Milan? Riposiziona il livello del club, che poi ne beneficia per il futuro. Reagisce alle difficoltà e trova sempre la forza di andare avanti: ha forza ed è ancora in grado di trasmettere qualcosa alla generazione futura. Per questo deve continuare ancora a lungo". Infine, un aneddoto sulla professionalità di Ibra: "Doveva prendere un aereo alle 11, avevano giocato la sera prima. Un compagno gli diede appuntamento alle 10.30 ma Zlatan ha risposto 'No, sarai qui alle 8.30': l'altro gli chiede perché e Ibra risponde 'Ci alleneremo per due ore'".

