Ibrahimovic senza limiti: è l'attaccante svedese dell'anno

"Congratulazioni a Zlatan Ibrahimovic, è lui l'attaccante svedese dell'anno 2020". Così il profilo Twitter della Federcalcio svedese incorona ancora una volta l'attaccante del Milan, protagonista di un avvio di stagione strepitoso. Il campione rossonero, che ha prontamente condiviso sui social il riconoscimento, ha sempre vinto tantissimi premi in patria. Di qualche ora fa le parole del ct della Svezia che, aprendo ad un suo ritorno in nazionale, ha dichiarato: "Ibrahimovic è il più grande giocatore svedese di tutti i tempi".

I numeri di Zlatan

L'ex ragazzo di Malmoe, a 39 anni, ha già siglato 10 gol nelle sei partite di campionato disputate, a cui va aggiunto un assist. In quattro partite di Europa League, invece, il bottino è di un gol ed un assist. Se a tutto questo sommiamo il rendimento della scorsa stagione rossonera, con 11 gol e 5 assist in 20 partite, ecco che delineiamo il profilo di un fenomeno. Dopo l'infortunio muscolare alla gamba sinistra occorso durante l'ultima partita di Serie A contro il Napoli (dopo aver realizzato una doppietta), Zlatan ha ancora più voglia di tornare e dimostrare il suo valore, come dimostrano le 5 ore trascorse anche oggi tra lavoro in palestra e terapie.