Milan, i convocati di Pioli per lo Sparta Praga: torna Leao

MILANO - Il Milan ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori convocati da Stefano Pioli per la trasferta in casa dello Sparta Praga, dove andrà in scena l'ultima - ininfluente per i rossoneri che hanno già guadagnato il pass per i sedicesimi - giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico lascia a riposo Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu, ma ritrova Leao, disponibile dopo il problema fisico accusato con il Verona, e Musacchio, che torna in lista dopo mesi.