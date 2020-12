Hauge, il talento del Milan che studia l'italiano in aereo

Dopo aver trascinato il Milan ai sedicesimi di Europa Legue , Hauge oltre che per il gran gol è stato anche protagonista sul volo di ritorno da Praga. Sull'account di Tik Tok il Milan ha pubblicato un video del giovane attaccante norvegese che ha approfittato del "tempo libero" per studiare la lingua italiana. Hauge è arrivato in rossonero nella finestra di mercato estiva, ma ha già dimostrato il suo talento. Con la maglia del Milan per ora ha collezionato quattro gol, uno in Serie A e tre in Europa League.