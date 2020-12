Milan, Maldini: "Vogliamo formare un gruppo vero come quello dell'Italia nel '82"

MILANO - "Le squadre dietro di noi hanno vinto, ma noi facciamo un altro calcolo: se vinciamo stasera mettiamo la quinta a 7 punti.". Sono le parole di Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma . "Poi se perdiamo - aggiunge -, che prima o poi capiterà, non sarà un dramma per via di questa leggerezza legata alle aspettative iniziali. Partire bene aiuta, è un dato di fatto. Il mio Milan? Aveva certezze maggiori e una rosa super competitiva, più di questa".

"Italia '82 un gruppo vero"

Infine sul punto di forza di questo Milan, ovvero i giovani: "Noi vogliamo correre il rischio di far diventare davvero forti i nostri ragazzi, vogliamo dare a loro una mentalità vincente perchè hanno un grande potenziale. E' uno dei nostri compiti ed è quello che stiamo provando a fare". Quindi Maldini ha preso ad esempio i campioni del Mondo del 1982. "Il gruppo trascina tutto. Ieri ero al funerale di Paolo Rossi e quel gruppo lì ha vinto perchè era un gruppo vero. Uno spirito di squadra che si sente ancora a distanza di 40 anni". Infine, un aneddoto su Pirlo: "Questa estate l'avevo chiamato per complimentarmi per l'U23 e gli avevo detto: non è che stai andando a Torino per la prima squadra? Lui mi ha risposto: come fai a saperlo?".