Milan, Pioli: "E' la prima sconfitta giusta. Sapremo rialzarci"

LA SPEZIA - "Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente, è la nostra prima sconfitta giusta. Non siamo riusciti ad esprimerci e l'avversario ci ha punito. Ma sapremo rialzarci" è il commento di Stefano Pioli a Dazn dopo il ko del Milan sul campo dello Spezia. "Non siamo capaci di vincere le partite sporche. Abbiamo sempre puntato sulla ricerca del gioco e dell'intensità mentre oggi non ha funzionato niente. A partire dalle mie scelte fino alle prestazioni individuali dei giocatori" ha aggiunto il tecnico rossonero. Pioli non ha visto una squadra distratta dai prossimi impegni, Europa League e derby su tutti: "Eravamo convinti di essere pronti per questa sfida. Non immaginavo una prestazione del genere. Ma siamo stati meno lucidi nella reazione alle difficoltà". Infine, sulle condizioni di Rebic: "Ha avuto un trauma o una distorsione al tendine rotuleo ieri in allenamento. Non era in grado di scendere in campo ma non dovrebbe essere un problema grave. Per giovedì dovrebbe essere pronto"