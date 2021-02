Stankovic Jr, bufera per il post volgare dopo Milan-Stella Rossa

Che il "derby" tra Milan e Stella Rossa fosse una partita molto sentita in casa Stankovic si sapeva ma l'ultimo post pubblicato dal figlio di Dejan, Filip, ha scatenato veramente il putiferio sui social. Una foto pubblicata e cancellata, ma tanto è bastato per infiammare gli animi e provocare una bufera in piena regola. Il 19enne, terzo portiere dell'Inter, aveva già utilizzato Instagram per festeggiare il padre durante l'andata dei sedicesimi di Europa League ma stavolta i tifosi non hanno perdonato le sue parole.