Milan-Manchester United, i convocati di Pioli: out Rebic e Leao

MILANO - A poche ore dall'attesissima gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League con il Manchester United di San Siro, dove il Milan sarà a chiamato a difendere il vantaggio dopo l'andata (1-1) ad Old Trafford, Stefano Pioli ha ufficializzato la lista dei suoi convocati per la gara di stasera (ore 21.00). Sono 20 i calciatori chiamati dal tecnico rossonero, che ha perso anche Rebic e Leao a causa di problemi fisici: in attacco c'è il solo Ibrahimovic, peraltro al rientro.