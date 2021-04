Ibrahimovic nega il pranzo in zona rossa: "Era un meeting"

MILANO - Zlatan Ibrahimovic risponde alle polemiche che lo vedono coinvolto per aver violato la zona rossa ed essere stato intercettato dalla trasmissione "Zona Bianca" in un ristorante milanese. Ad aggravare la posizione del centravanti milanista è che la Lombardia si era avvalsa della sua immagine per la promozione della campagna anti-Covid regionale. "Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato", ha dichiarato lo svedese.