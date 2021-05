Pioli: "Con Ibrahimovic è un altro Milan, grande reazione"

MILANO - È uno Stefano Pioli visibilmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il 2-0 sul Benevento, che ha consentito al suo Milan di rialzarsi in un momento difficile e a dare segnali alle agguerrite concorrenti nella corsa alla Champions League: "Questa partita non era facile dopo due sconfitte, dal punto di vista emotivo e della classifica - ha detto il tecnico rossonero -, ma abbiamo reagito e dimostrato carattere. Senza spirito di squadra del resto non si va da nessuna parte, tanto meno noi che siamo una squadra forte ma non abbastanza da rinunciare alle rincorse e al sacrificio".

Milan-Benevento 2-0: tabellino e statistiche Carezze per 'Ibra' e 'Cala' Uno spirito tornato insieme a Ibrahimovic, recuperato e di nuovo titolare nella sfida vinta contro i campani: "Stiamo parlando di un campione - ha sottolineato Pioli -, che fa crescere anche il valore dei suoi compagni. Gli piace agire da regista offensivo e così crea spazio agli altri, non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato ma ora per fortuna sta bene". Di livello anche la prestazione di Calhanoglu, autore del primo gol rossonero dopo pochi minuti: "Non ha ancora espresso il massimo delle sue potenzialtà - ha detto il tecnico del Milan -. È un calciatore che mi piace tanto, che non dà riferimenti e si sacrifica ma ora sta migliorando anche dal punto di vista finalizzativo. Sta acquisendo la consapevolezza che magari in passato non aveva, deve capire che lui è un calciatore da doppia cifra, sia come gol che come assist".