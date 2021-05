MILANO - Seduta d'allenamento mattutina per il Milan in vista del big match con la Juve che, domenica sera all'Allianz Stadium, deciderà molte delle speranze di qualificazione Champions per entrambe le squadre. A Milanello i rossoneri hanno cominciato i lavori con il consueto riscaldamento a cui sono poi seguiti alcuni torelli a tema. Successivamente partitella con le mani e poi classica partita a campo ridotto a chiudere l'allenamento, seguito a bordocampo da Paolo Maldini e Frederic Massara.