Theo Hernandez e la promessa ai tifosi del Milan: eccolo con il nuovo look

Ogni promessa è debito. È proprio il caso di Theo Hernadez. Il terzino del Milan e il suo compagno Brahim Diaz avevano annunciato che qualora il Milan si fosse qualificato in Champions League, si sarebbero tinti i capelli. Con qualche mese di ritardo, ma Theo ha mantenuto la parola. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che mostra il nuovo look: "Le promesse vanno rispettate", recita la didascalia di accompagnamento alla foto. Tra i vari like e commenti spuntano anche quelli di due compagni rossoneri, Calabria e Castillejo, che hanno apprezzato il risultato. Per ora nessuna notizia di Brahim Diaz. Chissà se anche lui rispetterà i patti.