Dall'Inghilterra: "Il Milan si muove per Bernando Silva"

Clamorosa indiscrezione di mercato dall'Inghilterra: secondo il "Daily Star Sunday", infatti, il Milan avrebbe messo nel mirino Bernardo Silva, centrocampista offensivo del Manchester City valutato 45 milioni di sterline, circa 52 milioni di euro. Per il portoghese il Milan avrebbe proposto un prestito biennale oneroso da 15 milioni di sterline, con saldo finale da 30 milioni per il trasferimento definitivo.Un'operazione particolarmente onerosa che farebbe gola ai campioni d'Inghilterra - che hanno prelevato il portoghese dal Monaco nel luglio del 2017 - che hanno speso 110 milioni per assicurarsi Jack Grealish dall'Aston Villa e che puntano ancora forte su Harry Kane del Tottenham. Dal canto suo Bernardo Silva - che piaceva anche all'Atletico Madrid e ha detto no agli Spurs - ha espresso l'intenzione di lasciare l'Etihad visto che gli spazi per lui si sono notevolmente ridotti.