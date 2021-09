Milan senza Giroud? Ibrahimovic scalpita e Messias è già pronto

MILANO - Con la grana Giroud (positivo al Covid , ma in isolamento seppur asintomatico) che verrà valutata tra qualche giorno, il Milan si appresta a riprendere la stagione con un trittico letteralmente di fuoco tra campionato e Champions League. In una settimana Pioli dovrà sfidare Lazio , Liverpool e Juve , con tutte le incognite derivanti dagli impegni delle nazionali, con un Ibrahimovic che scalpita per rientrare - ma per cui lo staff predica cautela vista la lunga inattività - e un recupero di Kessie da mettere a punto.

Messias e Pellegri

Una settimana da bollino rosso, e non per il traffico, in cui quasi sicuramente ci sarà spazio per gli ultimi due acquisti Messias e Pellegri. Magari uno scampolo di gara a San Siro, perchè ora il favorito per il ruolo di centravanti nel 4-2-3-1 al momento appare Ante Rebic. E bisogna considerare che oltre al brasiliano appena arrivato dal Crotone, anche Bakayoko e lo stesso Pellegri non hanno ancora giocato un minuto in partite ufficiali in questa stagione.