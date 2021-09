Milan, Scaroni: "C'è cauto ottimismo per il rinnovo di Kessie"

Riguardo la fiducia incondizionata a Stefano Pioli: "In bilico non è mai stato, il progetto è stato sempre di lungo termine. Certo, quando abbiamo perso delle partite in modo brutto ci siamo tutti rattristati, ma il mister non è mai stato in discussione. Ibrahimovic? Ci sorprende sempre, non so se poi tornerà in Svezia, volesse restare a Milano potrebbe dare una mano al nostro club". Il presidente del Milan fa anche il punto sul rinnovo di Kessie: "Mi auguro ci siano novità nelle prossime settimane: ho grande fiducia in Maldini e Massara, che stanno negoziando con lui. Mantengo un cauto ottimismo".