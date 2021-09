Milan, insulti razzisti a Maignan. La Juve cerca i responsabili

MILANO - Dopo i cori degli ultras della Lazio nei confronti di Bakayoko un altro episodio di stampo razzista si è verificato durante il riscaldamento del match tra Juventus e Milan. Alcuni tifosi bianconeri hanno bersagliato di insulti il portiere rossonero, Mike Maignan. Il video dell'accaduto spopola sui social e ha scatenato le reazioni dei tifosi rossoneri e non solo. Il Milan dal canto suo ha già fatto sapere che: "I deplorevoli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan, prima del match di domenica sera a Torino contro la Juventus, non passeranno inosservati". Lo stesso club rossonero già nella giornata di ieri si era messo in contatto immediatamente con la Juventus, trovando la pronta risposta della società bianconera che "aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili".