Milan, Pioli: "Hernandez e Leao? Ambizione da top"

VENEZIA - Stefano Pioli festeggia al meglio le sue 400 panchine in serie A , col suo Milan che batte 3-0 in trasferta il Venezia : "Mi aspetto queste prestazioni perchè conosco qualità e caratteristiche della mia squadra, ma soprattutto l'atteggiamento dei miei giocatori. Oggi non era facile dopo aver giocato solo due giorni fa, partita diventata semplice solo per merito nostro", afferma il tecnico rossonero nel post-partita ai microfoni di Dazn.

Pioli: "Hernandez e Leao posso diventare giocatori top"

"Hernandez deve avere obiettivi chiari: ha il talento per essere uno dei migliori terzini al mondo, deve lavorare perchè quando hai queste qualità devi puntare in alto. Concentrazione, applicazione e apporto massimo sia in fase offensiva che difensiva, deve continuare così. Gli ho detto che è già un buonissimo giocatore, ma non deve accontentarsi perchè col lavoro diventerà un top", afferma il tecnico rossonero. "Leao? Valgono gli stessi concetti di Hernandez, deve crederci e lavorare ancora meglio per arrivare ad essere un giocatore di livello mondiale. E' lucido, fa la giocata giusta, è più dentro la partita rispetto all'anno scorso. Nelle palle inattive contro, ad esempio, è migliorato nell'attenzione e nel senso di responsabilità. Ha solo 23 anni, sta crescendo tanto attraverso il lavoro e il sacrificio. Disputa sul rigore fra Diaz e Theo? Il rigorista oggi era Theo, giusto che lo battesse lui. Ha calciato un bel rigore fra l'altro. Un commento anche riguardo le 400 panchine in A: "Non lo sapevo, me l'ha comunicato la mia responsabile della comunicazione. Sono tante, si vede dalle rughe (ride). Averle raggiunte con questo club è bellissimo, ho trovato un ambiente ideale per lavorare al meglio", conclude Pioli.