Milan, Pioli: "Infortunio al tendine per Ibrahimovic, colpa del terreno"

MILANO - Non ha grandi rimpianti Stefano Pioli dopo il pareggio del Milan al Meazza nel big-match con la Juventus. La gara non è stata affatto spettacolare, ma l'allenatore rossonero è realista: "Abbiamo fatto una partita vista per il nostro momento e per l'avversario - dice il tecnico del Milan a Dazn - ci è mancato qualcosa nell'area di rigore. A volte siamo stati noi ad essere poco precisi e decisi nella giocata finale e spesso è stato il terreno di gioco. Abbiamo lasciato poche occasioni ad un avversario forte e cercato di essere pericolosi. Il bicchiere è mezzo vuoto per i punti mancati con lo Spezia non per stasera. La squadra sa che abbiamo due partite importanti che diranno tanto. Se non riusciremo a vincere sarà un campionato simile a quello dell’anno scorso in lotta per la Champions. Dobbiamo continuare così e provare a fare qualcosa di eccellente".