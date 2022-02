Pioli: "Kessie in panchina? Scelta tecnica"

Il Milan è tornato in testa alla classifica grazie alle vittorie contro Inter e Sampdoria e al pareggio tra i nerazzurri e il Napoli e per Stefano Pioli c’è subito un suggestivo amarcord. Nel quarto anticipo della 26° giornata di Serie A, infatti, i rossoneri saranno di scena sul campo della Salernitana ultima in classifica, ma prima squadra allenata in carriera dal tecnico emiliano, nel 2003-2004 in Serie B.

Salernitana, contro il Milan la prima con Nicola in panchina

Tempi lontani e per Pioli non ci sarà spazio per i ricordi contro una squadra che sarà caricata dal cambio di allenatore, con Davide Nicola subentrato a Stefano Colantuono per provare a compiere la quarta impresa consecutiva, dopo le salvezze con Crotone, Genoa e Torino.

Pioli e la terza panchina di fila per Kessie: "Franck sta bene"

Intervistato da 'Sky Sport' pochi minuti prima della gara dell’”Arechi”, Pioli ha risposto a una precisa domanda sulla scelta di mandare in panchina Franck Kessié, non dettata da motivi fisici: "Kessié sta bene ed è una risorsa, un giocatore molto forte. Franck è un titolare come gli altri, le scelte si fanno di partita in partita. Non ha problemi di natura fisica” ha dichiarato Pioli". Il centrocampista ivoriano, tornato da pochi giorni dall’avventura in Coppa d’Africa con la propria nazionale, aveva iniziato in panchina anche le gare contro Inter e Sampdoria.