Milan, Pioli: "Siamo delusi, abbiamo giocato male"

Brillante contro l'Inter, efficace contro la Sampdoria. E inaspettatamente impacciato sul campo della Salernitana ultima in classifica. Il Milan stecca a sorpresa all'"Arechi", dove la squadra di Stefano Pioli non va oltre il 2-2 in una notte stranamente stonata per tanti protagonisti, da Mike Maignan a Olivier Giroud, mattatori proprio nel derby di inizio febbraio.

La delusione di Pioli: "Abbiamo giocato una brutta partita" Intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, l'allenatore del Milan non ha nascosto la propria delusione per l'andamento del match e soprattutto per la prestazione della squadra. L'analisi di Pioli, però, parte dalla volontà di non aggrapparsi alle assenze: "Ci è mancato Ibrahimovic? La squadra ha fatto bene con e senza Ibra. Il problema non è questo. Purtroppo stasera non abbiamo giocato bene dal punto di vista tecnico e delle scelte. Gli spazi per fare male c’erano, la Salernitana ha difeso alto e c’erano le condizioni per fare molto meglio. Abbiamo commesso ingenuità pagate a caro prezzo, sbagliato le marcature preventive e tanti altri dettagli".

"Bene gli approcci dei due tempi, male il resto" Il tecnico emiliano è amareggiato soprattutto perché la squadra non ha saputo dare seguito ai buoni approcci nei due tempi: "Siamo partiti bene col vantaggio, l’approccio era stato buono sia nel primo che nel secondo tempo, ma ci è mancata lucidità e la lettura corretta delle azioni. Abbiamo commesso delle disattenzioni non da noi sui loro gol. Siamo stati frenetici, le occasioni per tornare in vantaggio a inizio secondo tempo le abbiamo avute".