Milan, Leao: "Testa alta e pensare alla prossima partita"

Milan, Leao: “Testa alta e concentrarsi sulla prossima gara”

Un risultato che ha lasciato delusione e amaro in bocca nell’ambiente rossonero. E, a ben vedere, il messaggio su Instagram dell’ex Lille ricalca il pensiero di Stefano Pioli e di tutto l’ambiente: ovvero rammarico per l’occasione persa ma barra diritta per proseguire il percorso che ha portato la squadra, la scorsa settimana, a sorpassare l’Inter (pur con una gara in più) in vetta alla classifica.

Leao: una prova insufficiente (acrobazia a parte)

Un Leao, va ricordato, tra i più deludenti del match dell’Arechi: una prestazione da “5”. L’attaccante lusitano ha infatti sentito il vento sprigionato da Mazzocchi e, non curante, lo ha lasciato fare, costringendo il Milan a soffrire proprio su quella corsia. La sua acrobazia al 46’ è stata da antologia, vero, ma è rimasta un elemento marginale a una prova per il resto insufficiente.