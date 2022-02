Milan, pesano i punti persi con le piccole

MILANO - Dopo il pareggio in casa della Salernitana c'era tanta delusione nello spogliatoio del Milan. L'amarezza è stata parzialmente mitigata dal ko dell'Inter, con i rossoneri ancora avanti in classifica aspettando che la squadra di Inzaghi recuperi la sfida con il Bologna, ma a Milanello non è sfuggito a nessuno che il problema mostrato negli ultimi anni dalla squadra non è stato risolto. I punti persi per strada contro le piccole sono ancora troppi per un gruppo che punta ai vertici del campionato, dunque Pioli deve trovare le corde giuste da toccare per evitare nuovi passaggi a vuoto come quello dell'Arechi. Anche perché quello contro la Salernitana del debuttante Nicola non è stato l'unico intoppo di questa stagione: le sconfitte con Spezia e Sassuolo ed i pareggi con Udinese e, appunto, i campani hanno portato via al Milan una decina di punti. Decisamente troppi per chi ha ambizioni di scudetto. Saper amministrare il vantaggio è una delle qualità più importanti per una squadra di vertice, mentre sabato con la Salernitana i rossoneri hanno avuto troppa fretta di chiudere il match, subendo invece il ritorno avversario. Un difetto di concentrazione che è costato caro a Romagnoli e compagni. Che ora dovranno dimostrare di aver imparato la lezione: perdere altri punti contro avversarie che non competono per gli stessi obiettivi sarebbe deleterio per la corsa al titolo.