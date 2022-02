Un ex tecnico di Giroud: "Da bambino segnava a raffica"

Era un fenomeno fin da bambino e faceva già quello che anche oggi gli riesce meglio: Olivier Giroud segnava, bucava i portieri. Così lo racconta Francis Martinez , prima allenatore e poi presidente della squadra di calcio in cui ha iniziato a giocare il bomber francese del Milan . Insomma, il classico numero 9: un mestiere per lui.

Francis Martinez: “Giroud era di un altro pianeta”

Martinez racconta: “Con noi ha iniziato, ma si vedeva che era di un altro pianeta. A volte le squadre avversarie si lamentavano perché era troppo forte, segnava a raffica e non c'era partita. Ricordi nitidi e chiari anche a distanza di più di 20 anni. Da piccolo, Olivier è sempre stato introverso e chiuso, ma riusciva a far parlare i piedi”. Aggiunge: “E' sempre stato un ragazzo piacevole con cui stare”. E che ha vinto tanto: una Ligue 1 con il Montpellier, poi Arsenal, Chelsea e Milan. La Nazionale, con la vittoria al Mondiale di Russia 2018. Un aneddoto anche sui Bleus: “Un giorno, dopo le prime convocazioni con la nazionale, è venuto qui da noi e ha iniziato a regalare magliette della Francia a tutti. Non immagina i bambini come erano contenti. È uno di quei momenti che porto con me”.

“Giroud un ragazzo dal cuore d'oro”

Il suo primo allenatore, al Froges, ne ha tanti di aneddoti da raccontare: “Stavo organizzando una partita in onore di un nostro ex giocatore, amico di Olivier, che ci aveva lasciati da poco”. Uno che aveva giocato con il padre di Olivier, che non vuole mancare. Ma è dall'altra parte del mondo, in viaggio di nozze, l'aereo atterra alle 17 e la partita è alle 17: “Se qualcuno mi viene a prendere a Lione io corro e ci sono”. Così sarà. Il ragazzo oggi in rossonero che ha vinto la Champions League, l'Europa League e il Mondiale è anche questo.