Milan-Udinese, Ibra ancora a parte: punta il derby di Coppa Italia

Altra giornata di lavoro in quel di Milanello dove i rossoneri, agli ordini di Pioli e del suo staff, si sono sottoposti alla seconda seduta di allenamento della settimana. Come ieri, anche il lavoro odierno è stato svolto con occhio alla gara di campionato di venerdì sera quando, a San Siro, il Milan andrà a caccia dei tre punti contro l’ Udinese .

Come comunicato dal sito ufficiale rossonero, oggi la squadra ha lavorato divisa in due gruppi distinti svolgendo una serie di esercitazioni atte a migliorare forza e possesso. Il primo in particolare, comprendente l’undici titolare del match giocato contro la Salernitana , “ha iniziato il lavoro in palestra, dove ha effettuato l'attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza prima di uscire sul campo, il ribassato, dove ha disputato una serie di partitelle su campo ridotto”.

Il secondo invece, formato dagli altri componenti della rosa, dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra, è uscito sul centrale proseguendo “il riscaldamento con alcune esercitazioni sul possesso. A seguire, questo gruppo ha disputato una partita di allenamento a ranghi misti contro la formazione Primavera”.

Milan, le condizioni di Ibrahimovic

Un capitolo a parte merita Zlatan Ibrahimovic il quale sta ancora cercando di recuperare pienamente dall'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra, accusata il 23 gennaio contro la Juventus.

Anche oggi, come del resto da un paio di settimane a questa parte, lo svedese ha svolto lavoro individuale. Difficile ipotizzare, nei prossimi giorni, miglioramenti tali che possano portare Pioli a considerare la convocazione di Ibra per il match di venerdì contro l'Udinese. Un obiettivo più realistico per lui potrebbe essere quello di tornare a disposizione per il derby di Coppa Italia di martedì prossimo, una data che tanti tifosi rossoneri hanno già cerchiato in rosso sul calendario.