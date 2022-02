Milan-Udinese: Lazetic verso la convocazione, Ibrahimovic ancora out

Milan: Marko Lazetic in gruppo, Ibrahimovic ancora out

L'attaccante serbo, classe 2004, ha lavorato per la prima volta in gruppo dal suo arrivo a Milanello dopo un mese di sedute differenziate, decise dallo staff tecnico per migliorare la sua condizione fisica ed atletica. Il giocatore potrebbe essere convocato per il match di venerdì a San Siro. Ancora nessuna novità per Zlatan Ibrahimovic, che, alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille, non si è allenato con la squadra: difficilmente sarà a disposizione per la sfida contro i friulani, l'obiettivo è il derby di Coppa Italia in programma martedì prossimo.

A Milanello presente tutta la dirigenza

A sostenere la squadra al centro sportivo di Carnago c'erano anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Gli uomini di Pioli hanno svolto una seduta mattutina, con riscaldamento, esercitazioni tecniche e tattiche e classica partitella. "Dopo l'attivazione muscolare in palestra - recita la nota del club - la squadra è scesa sul campo ribassato per proseguire il lavoro con alcuni torelli a tema e, successivamente, una serie di esercitazioni tecniche con le sagome. Il lavoro sul possesso ha preceduto la parte tattica dell'allenamento odierno e la partitella su campo ridotto, che ha concluso la sessione odierna".