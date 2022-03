Milan tra Coppa Italia e Napoli: contro l'Inter Pioli può risparmiare due titolari

Un derby in semifinale di Coppa Italia non capita tutti i giorni, anzi a Milano è una rarità che non si verificava dal 1986, sebbene gli incroci tra Milan e Inter in Coppa non siano poi stati così infrequenti negli ultimi tempi. Ma il Milan, a differenza dei nerazzurri, dovrà vivere l’andata del penultimo atto di Coppa pensando anche all’imminente e importantissima gara di campionato in programma domenica sera al “Maradona” contro il Napoli, appaiato ai rossoneri al primo posto della classifica.

Stefano Pioli sarà quindi chiamato ad un sottile “equilibrismo” per amministrare nel modo migliore le energie fisiche e nervose in un momento delicatissimo della stagione, che ha visto il Milan perdere il primo posto della classifica appena conquistato a causa dei pareggi contro Salernitana e Udinese proprio alla vigilia dell'ultimo scontro diretto della stagione.

Coppa Italia, l'ultima volta della regola del valore doppio dei gol in trasferta

Ci si può quindi aspettare qualche scelta conservativa in vista della super-sfida contro la squadra di Spalletti, anche se è impensabile che contro l’Inter scenda in campo un 'Milan B', all’insegna di un turnover troppo massiccio vista l’importanza della partita e la possibilità di fare un passo avanti importante verso la finale del torneo, in una doppia sfida nella quale, per l'ultima volta nella storia della competizione, varrà la regola del valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità di reti segnate dalle due squadre tra andata e ritorno.

Milan-Inter, Brahim Diaz verso la panchina

Due sono i titolari del Milan in predicato di iniziare dalla panchina il derby numero 231 della storia, Davide Calabria e Brahim Diaz. L’esterno difensivo è in ballottaggio con Alessandro Florenzi, che dovrebbe giocare dall’inizio contro l’Inter per poi partire dalla panchina la gara di Napoli, mentre il fantasista spagnolo sembra destinato a lasciare spazio in avvio a Rade Krunic come trequartista centrale del trio di mezzepunte alle spalle di Olivier Giroud. Ai lati del bosniaco giocheranno uno tra Messias e Saelemaekers, con Leao intoccabile a sinistra. Per il resto in campo i titolari, con Tomori e Romagnoli coppia centrale difensiva, Theo Hernandez a sinistra e Bennacer-Kessié coppia di mediani vista la squalifica di Sandro Tonali.