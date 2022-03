Maldini: "Ibrahimovic? Magari il Milan vince subito e rinnova lo stesso"

“Ibra non molla finché non rivince qualcosa col Milan? Magari vinciamo già quest’anno e lui rinnova comunque”. Parola di Paolo Maldini . Il direttore dell’area tecnica rossonera ha parlato ai microfoni di Mediaset nell’immediato prepartita di Milan-Inter , gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, soffermandosi sulle recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic .

Maldini: “Ibra un vincente, normale parli così”

Su questo passaggio dell’intervista, Maldini ha aggiunto: “Ibra è un campione, un vincente ed è giusto che dica questo. E’ sempre mosso da una grande spinta motivazionale ed è uno dei suoi punti di forza. Tuttavia, al netto di quanto ha detto, il fatto che si possa sollevare un trofeo già al termine di questa annata sportiva non preclude un prosieguo del cammino insieme”.

Milan: prosegue, intanto, la ripresa di Ibrahimovic

L’asso svedese, e punto di riferimento, in campo e nello spogliatoio rossonero, è tornato a correre a Milanello pochi giorni fa dopo l’infortunio al tendine d’Achille che lo ha fermato al 27’ di Milan-Juventus dello scorso 23 gennaio. Assente anche questa sera, ieri Stefano Pioli ha frenato sulle sue condizioni: “E’ in netta ripresa, ma non so se sarà presente in campionato contro il Napoli”.