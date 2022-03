Milan: niente lesioni per Romagnoli, in dubbio per Napoli

Buone notizie per il Milan dal fronte infortunati. Ieri si era temuto che fosse qualcosa di serio per Alessio Romagnoli , uscito anzitempo dal campo nel derby di Coppa Italia contro l' Inter . Questa mattina il giocatore ha effettuato gli esami del caso che hanno escluso che si tratti di qualcosa di lungo. Nel reparto difensivo rossonero c'è già il lungodegente Kjaer , un altro infortunato grave sarebbe stato difficile da sostituire.

Romagnoli: sarà monitorato giorno per giorno

Gli esami strumentali di questa mattina hanno dunque escluso lesioni muscolo-tendinee per il difensore del Milan. Ieri aveva accusato un problema fisico all'adduttore sinistro durante la stracittadina. L'evoluzione clinica di Romagnoli, fa sapere il club rossonero, verrà valutate giorno per giorno. Difficile oggi stabilire se a Napoli ci sarà o meno, ma mancano pochi giorni al big-match del Maradona e dunque non c'è molto tempo per recuperare. Pronto a sostituirlo è Kalulu (entrato in campo ieri sera nel primo tempo proprio al posto di Romagnoli), che farebbe coppia con Tomori al centro della difesa di Pioli. L'alternativa sarebbe Gabbia, che però dovrebbe accomodarsi in panchina.