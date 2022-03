"Il Psg ha scelto Donnarumma: Navas verso la cessione al Newcastle"

Non certo lo scenario ideale e soprattutto quello che il portierone dell'Italia si sarebbe aspettato al momento della scelta di dire addio al Milan per intraprendere l’avventura francese, ancora di più dopo aver vissuto da protagonista Euro 2020 con la maglia della Nazionale azzurra con tanto di titolo di miglior giocatore del torneo, al quale è seguita una fine di anno solare con più presenze in panchina che tra i pali.

Keylor Navas può approdare in Premier: ci prova il Newcastle

L’ex milanista ha ormai superato il “periodo di prova”, così Navas pare aver capito che il proprio tempo in Francia è giunto al termine dopo tre stagioni cariche di trofei, nonostante il rinnovo del contratto fino all’aprile 2024 firmato solo lo scorso autunno. All’orizzonte di Navas potrebbe esserci l’approdo in Premier League e per l’esattezza al Newcastle, che sarà una delle protatoniste del prossimo mercato estivo dopo l’arrivo al vertice del club del fondo Pif, deciso a fare dei Magpies un top club in Inghilterra e non solo. Per Donnarumma si aprirebbero quindi le porte della titolarità indiscussa, dal momento che il Psg dovrebbe puntare come dodicesimo su un portiere meno “ingombrante” rispetto a Navas.