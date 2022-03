Milan, Pioli: "Ibrahimovic c'è e partirà con noi per Napoli"

In vista di Napoli-Milan , Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Due settimane fa avrei detto che avrei sperato in qualcosa in più, tra poco si deciderà chi vincerà e chi andrà in Champions. D’ora in avanti sono tutti crocevia, partite da giocare con convinzione nelle nostre qualità. Affrontiamo la squadra che ha fatto più punti dopo Natale. Il Napoli ha grandi qualità, ma anche noi. Il derby di Coppa Italia non peserà per nulla, anzi ci ha dato energia".

Pioli: "Prima o poi batterò Spalletti"

Pioli sa bene che contro il Napoli non sarà facile fare risultato: "E' una grande squadra, allenata molto bene. Non esistono squadre senza punti deboli, abbiamo preparato un piano dove speriamo di trovare le soluzioni vantaggiose per noi. Pareggio? Se ti accontenti va male. Dobbiamo dare il massimo in tutto. Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti. Loro hanno la migliore difesa del campionato, sono compatti, dovremo essere bravi, chi difenderà meglio avrà più probabilità di vincere".

Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Partirà con non noi”

Pioli potrà contare anche sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Sta meglio si è allenato in gruppo ieri e oggi probabilmente verrà con noi domani. Rebic? Sta bene, sta meglio, sta tornando in condizione, deve sfruttare ogni situazione. Per noi è importante. Noi puntiamo su Leao perché sta bene e sta diventando determinante. Tomori? Quando uno sta fuori 3-4 settimane può avere difficoltà, ma sulle sue qualità non ho nessun dubbio. Fortissimo, intelligente, con personalità. La formazione per Napoli l'ho già decisa".