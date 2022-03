"Noa Lang furioso dopo la sostituzione: Milan in agguato"

Noa Lang furente: Milan in agguato

Il classe 1999, sostituito al 63' della partita di Jupiler League sul risultato di 3-0 per il Brugge, ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti del tecnico Alfred Schreuder andando immediatamente a farsi la doccia. Un comportamento che non è stato apprezzato dal suo allenatore: "Era stato concordato in anticipo che avremmo concesso minuti a chi ha giocato di meno - le parole riprese da voetbal24.be -, è un peccato che sia accaduto questo episodio, non era necessario in una serata così bella". Noa Lang, che in questa stagione non sta brillando come l'anno scorso, è ai ferri corti con il Brugge e spinge per l'addio in estate. Gli uomini mercato del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara hanno espresso il loro interesse in passato, ma non si spingeranno oltre un'offerta di 20 milioni di euro, riportano i media belga. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal.

Milan, chi è Noa Lang

Centrocampista offensivo in grado si svolgere anche il ruolo di trequartista, Noa Lang può giocare sia come attaccante esterno in un modulo 4-3-3 sia nella linea dei trequartisti nel tipico 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Scuola Ajax, è dotato di una buona tecnica che gli permette di giostrare su entrambe le fasce, un ottimo dribbling, ed è un importante uomo assist (conta finora ben 12 passaggi decisivi nelle 27 partite di campionato finora disputate in Belgio).