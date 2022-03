Shevchenko: "Mia madre e mia sorella sotto assedio, corridoi umanitari attaccati"

Così pochi giorni dopo il toccante messaggio diretto a tutti gli sportivi italiani, e tramesso sul maxischermo di San Siro prima dell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter e dopo aver confessato il vano tentativo di convincere i propri familiari a lasciare Kiev, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports News’ Shevchenko ha fornito drammatici aggiornamenti sulla situazione di Bucha , città posta a circa 25 da Kiev, e delle vicine Irpin' e Hostomel, città vicine a Kiev: “Mia madre e mia sorella hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, che erano in condizioni terribili. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato".

Guerra in Ucraina, Shevchenko e il dramma di Bucha

Shevchenko ha tuttavia affermato che al momento i propri familiari sono al sicuro, per poi soffermarsi sulla drammatica situazione di Bucha: "I corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene, penso che sarebbe più pericoloso per loro. A Bucha non c'è cibo, non c'è elettricità. Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Conosco bene queste città, andavo a Bucha per allenarmi quando ero giovane. Sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. È terribile".